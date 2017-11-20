Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Как обманывают с новыми деньгами
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Мнение: в армии США разовьется сверхкризисная ситуация
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска сдала полиции вора из соседнего дома

Женщина увидела, как он забрался через форточку в квартиру.

Сигнал о нарушении порядка в Ленинском районе Новосибирска поступил в полицию утром 18 ноября. Женщина увидела из окна, как в доме напротив через форточку в квартиру пролазит мужчина. Сибирячка сразу же набрала «02» и вызвала полицию. На указанный адрес была направлен экипаж ППС, злоумышленника задержали на месте.

— Объектом преступного посягательства стала квартира жилого дома по улице Планировочной. Забравшись по металлическим конструкциям на второй этаж, мужчина разбил окно и проник в жилище с целью совершения кражи, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Задержанным оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за подобное преступление, а также разбой и незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено дело по статье «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в жилище».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь