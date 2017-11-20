Жительница Новосибирска сдала полиции вора из соседнего дома

Сигнал о нарушении порядка в Ленинском районе Новосибирска поступил в полицию утром 18 ноября. Женщина увидела из окна, как в доме напротив через форточку в квартиру пролазит мужчина. Сибирячка сразу же набрала «02» и вызвала полицию. На указанный адрес была направлен экипаж ППС, злоумышленника задержали на месте.

— Объектом преступного посягательства стала квартира жилого дома по улице Планировочной. Забравшись по металлическим конструкциям на второй этаж, мужчина разбил окно и проник в жилище с целью совершения кражи, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Задержанным оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за подобное преступление, а также разбой и незаконное хранение наркотиков.