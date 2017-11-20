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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего глухонемого новосибирца нашли с переохлаждением в больнице

Мужчина живой, с ним все в порядке.

Накануне, 19 ноября, управление МВД по Новосибирской области разместило ориентировку на пропавшего без вести человека. Мужчина 1983 года рождения ушел из дома на улице Молодости в 09.00 и не вернулся. Последний раз мужчину видела в Ленинском районе, где знакомые посадили его в автобус девятого маршрута на остановке «улица Связистов», с собой у 30-летнего мужчины была социальная проездная карта. На следующий день, когда мужчину потеряла, была разослана ориентировка. Однако в скором времени стало известно — мужчина нашелся.

— Мужчина нашелся, находится в больнице с переохлаждением, живой, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Если ваши близкие потерялись, об этом следует сообщить в ближайший отдел полиции. Правоохранители должны принять заявление у граждан о пропаже человека незамедлительно, не дожидаясь истечения трех суток.

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