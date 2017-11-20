Пропавшего глухонемого новосибирца нашли с переохлаждением в больнице

Накануне, 19 ноября, управление МВД по Новосибирской области разместило ориентировку на пропавшего без вести человека. Мужчина 1983 года рождения ушел из дома на улице Молодости в 09.00 и не вернулся. Последний раз мужчину видела в Ленинском районе, где знакомые посадили его в автобус девятого маршрута на остановке «улица Связистов», с собой у 30-летнего мужчины была социальная проездная карта. На следующий день, когда мужчину потеряла, была разослана ориентировка. Однако в скором времени стало известно — мужчина нашелся.