Пламя осветило ночь: в центре Астаны горело кафе
Очевидцы: Дыма и огня было очень много.
Очевидцы: Дыма и огня было очень много.
В Астане произошел ночной пожар. Горело кафе у ТД «Жаннур», передает NUR.KZ.
О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.
«На территории торгового центра «Жаннур2 был пожар, горела одна из донерных. Дыма и огня было очень много. Полиция и пожарные сработали очень слаженно и быстро устранили возгорание», — сообщил житель столицы под ником Мурат Астана на странице сообщества «Астана — Что? Где? Когда?» в Facebook.
Эту информации подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
«19 ноября 2017 года в 22:50 на пульт столичной службы пожаротушения поступил вызов о том, что в районе Алматы города Астана на прилегающей территории ТД «Жаннур» горело отдельно стоящее кафе.
Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
Оперативными действиями десяти пожарных при использовании двух единиц специализированной пожарной техники огонь локализован в 23:05 и ликвидирован в 23:18.
«Жертв и пострадавших нет, — сообщил Иманкулов.