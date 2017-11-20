Пламя осветило ночь: в центре Астаны горело кафе

«На территории торгового центра «Жаннур2 был пожар, горела одна из донерных. Дыма и огня было очень много. Полиция и пожарные сработали очень слаженно и быстро устранили возгорание», — сообщил житель столицы под ником Мурат Астана на странице сообщества «Астана — Что? Где? Когда?» в Facebook.