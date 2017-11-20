Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Мнение: в армии США разовьется сверхкризисная ситуация
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
07:23 (мск), источник: Nur.kz

Пламя осветило ночь: в центре Астаны горело кафе

Очевидцы: Дыма и огня было очень много.

5
фотографий

В Астане произошел ночной пожар. Горело кафе у ТД «Жаннур», передает NUR.KZ.

О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.

«На территории торгового центра «Жаннур2 был пожар, горела одна из донерных. Дыма и огня было очень много. Полиция и пожарные сработали очень слаженно и быстро устранили возгорание», — сообщил житель столицы под ником Мурат Астана на странице сообщества «Астана — Что? Где? Когда?» в Facebook.

Эту информации подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

«19 ноября 2017 года в 22:50 на пульт столичной службы пожаротушения поступил вызов о том, что в районе Алматы города Астана на прилегающей территории ТД «Жаннур» горело отдельно стоящее кафе.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Оперативными действиями десяти пожарных при использовании двух единиц специализированной пожарной техники огонь локализован в 23:05 и ликвидирован в 23:18.

«Жертв и пострадавших нет, — сообщил Иманкулов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстанка во Франции: Родственники передают нам гречку, курт и сгущенку
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Туск заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
Нетаньяху допросили в рамках расследования о получении подарков
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь