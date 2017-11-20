Приморский подросток получил пять с половиной лет за смертельный разбой

Трое подростков из Арсеньева осуждены в Приморье за разбойное нападение, жертва которого скончалась от причиненных ей травм. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора трем несовершеннолетним. Они признаны виновными в разбое, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, один из них признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 12 декабря 2016 года молодой человек и две девушки 2001 года рождения в вечернее время подкараулили в парке «Восток» в городе Арсеньеве случайную прохожую с целью похитить ее имущество. Подсудимый нанес несколько ударов по голове потерпевшей бейсбольной битой, а девушки должны были обыскать последнюю. Однако, случайный прохожий потребовал прекратить противоправные действия и подсудимые скрылись с места преступления. Спустя несколько дней от полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла в больнице города.