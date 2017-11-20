В Южной Корее обнаружили высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6

Источник: AP 2017

«Вспышка инфекции произошла на утиной ферме в уезде Кочхан-гун провинции Чолла-Пукто. Проведенный анализ показал наличие у погибших птиц вируса H5N6», — отмечает ведомство. По его данным, это первый случай гибели домашней птицы от данного заболевания с февраля текущего года.

В ноябре 2016 года вирус данного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту птицепродуктов и резкому росту цен на них.

Для того, чтобы предотвратить аналогичные последствия, минсельхоз объявил самый высокий уровень предупреждения о распространении птичьего гриппа. С 20 ноября введён 48-часовой запрет на перемещение домашней птицы по территории страны. Семидневный запрет на поставку продукции введён на ферме, где был зафиксирован вирус.