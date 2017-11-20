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06:17 (мск), источник: ТАСС

В Южной Корее обнаружили высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6

СЕУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6 обнаружен в Республике Корея. Об этом сообщило в понедельник министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Источник: AP 2017

«Вспышка инфекции произошла на утиной ферме в уезде Кочхан-гун провинции Чолла-Пукто. Проведенный анализ показал наличие у погибших птиц вируса H5N6», — отмечает ведомство. По его данным, это первый случай гибели домашней птицы от данного заболевания с февраля текущего года.

В ноябре 2016 года вирус данного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту птицепродуктов и резкому росту цен на них.

Для того, чтобы предотвратить аналогичные последствия, минсельхоз объявил самый высокий уровень предупреждения о распространении птичьего гриппа. С 20 ноября введён 48-часовой запрет на перемещение домашней птицы по территории страны. Семидневный запрет на поставку продукции введён на ферме, где был зафиксирован вирус.

При министерстве также сформирован штаб по борьбе с распространением заболевания. Принято решение провести дезинфекцию птицеферм по всей стране и установить пункты контроля на главных дорогах.

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