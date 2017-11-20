Наехавший на пешехода водитель в Зеленограде еще и избил его

По словам свидетелей, автомобилист вышел из машины и начал колотить пострадавшего. После этого он сел обратно и уехал. Мужчину с травмами доставили в больницу.

В сентябре сообщалось, что во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с детскими колясками. Пострадали два полугодовалых ребенка. Малышей доставили в больницу. У одного диагностировано сотрясение, у второго — ушиб головного мозга легкой степени. Ранее в этом же месяце таксист во Внуково сбил парковщика и прокатил его на капоте.