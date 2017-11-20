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06:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Наехавший на пешехода водитель в Зеленограде еще и избил его

В Зеленограде водитель наехал на пешехода, а затем избил его. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова очевидцев.

По словам свидетелей, автомобилист вышел из машины и начал колотить пострадавшего. После этого он сел обратно и уехал. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

В сентябре сообщалось, что во Владивостоке водитель наехал на двух женщин с детскими колясками. Пострадали два полугодовалых ребенка. Малышей доставили в больницу. У одного диагностировано сотрясение, у второго — ушиб головного мозга легкой степени. Ранее в этом же месяце таксист во Внуково сбил парковщика и прокатил его на капоте.

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