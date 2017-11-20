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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Главу поселка в Хабаровском крае взяли по подозрению во взятке

К Анне Лебедь прилетали вертолетом.

Главу посёлка Лазарев Николаевского района Хабаровского края заподозрили в получении взятки. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» информированный источник в следственных органах, Анну Лебедь отправили под домашний арест.

 — В Лазарев вертолётом вылетала группа в составе сотрудников региональных управлений ФСБ и СУСК, проведены обыски и изъятие документов, — рассказал корреспонденту сотрудник правоохранительных органов. — Готовится постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом». На данный момент неизвестна сумма взятки и услуга, за которую предназначались средства.

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 Главу поселка в Хабаровском крае взяли по подозрению во взятке
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