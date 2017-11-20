Главу поселка в Хабаровском крае взяли по подозрению во взятке

Главу посёлка Лазарев Николаевского района Хабаровского края заподозрили в получении взятки. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» информированный источник в следственных органах, Анну Лебедь отправили под домашний арест.

— В Лазарев вертолётом вылетала группа в составе сотрудников региональных управлений ФСБ и СУСК, проведены обыски и изъятие документов, — рассказал корреспонденту сотрудник правоохранительных органов. — Готовится постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом». На данный момент неизвестна сумма взятки и услуга, за которую предназначались средства.