Маршрутный автобус устроил ДТП в Красноярске

ДТП с участием автобуса произошло на правобережье Красноярска. Очевидцы рассказали о столкновении и опубликовали в соцсети фотографии пострадавших автомобилей.

Автобус маршрута № 91 рано утром совершил ДТП, после чего скрылся, проехав прямо по газону. Свидетели аварии сообщают, что автобус вернулся на автобазу, с которой выехал незадолго перед этим.

На месте ДТП осталась белая иномарка, у которой помят правый бок. Другие очевидцы сообщают, что в аварии пострадали ещё две машины. Комментариев сотрудников ГИБДД пока нет.