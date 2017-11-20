В Хабаровском крае начали демонтаж разбившегося самолета L-410

Источник: РИА "Новости"

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Возбуждено уголовное дело.

В субботу специалисты МАК вернулись из Нелькана в Хабаровск с изъятыми из самолета «черными ящиками». Информацию с бортовых самописцев сняли и отравили на расшифровку в Москву.

«Комиссия МАК и следователи завершили работы на месте происшествия. Сейчас техперсонал компании “Хабаровские авиалинии” проводит демонтаж конструкций самолета, их перевезут на территорию нельканского аэропорта, где выделена специальная площадка», — сказала Петухова.