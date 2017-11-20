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06:28 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае начали демонтаж разбившегося самолета L-410

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты авиакомпании «Хабаровские авиалинии» приступили к демонтажу конструкций самолета, который разбился в минувшую среду в поселке Нелькан Хабаровского края, сообщила РИА Новости в понедельник глава поселка Наталья Петухова.

Источник: РИА "Новости"

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП «Хабаровские авиалинии», произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Возбуждено уголовное дело.

В субботу специалисты МАК вернулись из Нелькана в Хабаровск с изъятыми из самолета «черными ящиками». Информацию с бортовых самописцев сняли и отравили на расшифровку в Москву.

«Комиссия МАК и следователи завершили работы на месте происшествия. Сейчас техперсонал компании “Хабаровские авиалинии” проводит демонтаж конструкций самолета, их перевезут на территорию нельканского аэропорта, где выделена специальная площадка», — сказала Петухова.

По ее словам, в дальнейшем части самолета будут вывезены из поселка.

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