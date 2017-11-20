Жителя Хабаровского края лишили свободы за смертельный наезд на пешехода
Мужчина полностью признал свою вину и выплатил деньги семье погибшего.
Мужчина полностью признал свою вину и выплатил деньги семье погибшего.
В Хабаровском крае отправили под суд водителя из Верхнебуреинского района, который наехал на местного жителя. Пешеход погиб под колёсами автомобиля.
Подсудимый 16 августа 2017 года управлял технически исправным автомобилем марки BMW 745. Он двигался по дороге в посёлке Новый Ургал, но не увидел пешехода, который двигался по обочине проезжей части по ходу движения машины, не снизил скорость и совершил наезд на человека. От полученный травм пешеход скончался на месте аварии.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее не раз писало о подобных случаях. Например, к лишению свободы приговорили инкассатора, который сбил женщину, стоявшую на тротуаре в ожидании зелёного сигнала светофора. От полученных травм пешеход скончалась на месте. На судебном заседании мужчина не признал вину, но юристам удалось доказать обратное, и злоумышленника отправили в