Жителя Хабаровского края лишили свободы за смертельный наезд на пешехода

В Хабаровском крае отправили под суд водителя из Верхнебуреинского района, который наехал на местного жителя. Пешеход погиб под колёсами автомобиля.

Подсудимый 16 августа 2017 года управлял технически исправным автомобилем марки BMW 745. Он двигался по дороге в посёлке Новый Ургал, но не увидел пешехода, который двигался по обочине проезжей части по ходу движения машины, не снизил скорость и совершил наезд на человека. От полученный травм пешеход скончался на месте аварии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека». На судебном заседании водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина также добровольно выплатил моральный и материальный вред семье погибшего. В итоге суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы условно, а также вынес испытательный срок — два года.