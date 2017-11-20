В Санкт-Петербурге загорелся авторынок

Пожар на проспекте Энергетиков возник примерно в 01.00. Сообщается, что всего на стоянке было десять автомобилей марки Peugeot, они были выставлены на продажу накануне. В результате возгорания сгорели восемь микроавтобусов. Ущерб от огня составил примерно три с половиной миллиона рублей.