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06:37 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге загорелся авторынок

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Один из авторынков Петербурга загорелся в ночь с 19 на 20 ноября, сгорели восемь автобусов, передает телеканал «Россия 24».

Пожар на проспекте Энергетиков возник примерно в 01.00. Сообщается, что всего на стоянке было десять автомобилей марки Peugeot, они были выставлены на продажу накануне. В результате возгорания сгорели восемь микроавтобусов. Ущерб от огня составил примерно три с половиной миллиона рублей.

По предварительной информации, причиной пожара мог быть поджог, передает телеканал.

Сотрудники МЧС в короткие сроки ликвидировали пожар.

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