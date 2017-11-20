На Красноярском водохранилище спасатели ловили уплывшего на льдине рыбака
На помощь ему одновременно выехали спасатели из Абакана и Краснотуранска.
На помощь ему одновременно выехали спасатели из Абакана и Краснотуранска.
В Хакасии спасатели спасли рыбака, который плыл на льдине по Красноярскому водохранилищу.
Как сообщили в краевом учреждении «Спасатель», первый в этом сезоне случай отрыва льдины с рыбаком на ней произошел в Знаменском заливе Красноярского водохранилища. Так как залив находится недалеко от Краснотуранска, информацию о происшествии одновременно получили спасатели Хакасии и местному подразделению краевой службы спасения.
К тому времени, когда лодка из Краснотуранска добралась до места, помощь уже была не нужна — абаканские спасатели сняли мужчину со льдины и доставили его на берег.
Руководство Сибирского регионального центра МЧС России в этом году предложило новые способы борьбы с подобными несчастными случаями. Местным властям предложили определять опасные места на водоемах и организовывать их патрулирование.
«Бурением льда, изучением течений и разных гидрологических явлений определяем на карте границу, за которую нельзя заходить. Выставляем там фишки, а за ними выставляем патрули. Пешком, на снегоходах или суднах на воздушной подушке — в зависимости от протяженности территории. Внутри — делайте, что хотите. Тех, кто зайдет за эту территорию законодательство позволяет наказывать», — пояснил начальник центра Сергей Диденко.