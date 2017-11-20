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06:41 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке подпольное казино дорого обошлось супругам

Доход, полученный незаконным путем, достался государству.

Во Владивостоке вступило в законную силу решение суда о взыскании с организаторов незаконной игорной деятельности свыше 16 миллионов рублей. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Ленинский районный суд города Владивостока признал семейную пару виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно приговору, вступившему в законную силу, фигуранты в 2012 году организовали «игорный бизнес» с целью незаконного обогащения. Так, они законспирировали во Владивостоке два игровых заведения под видом интернет-кафе.

Используя в качестве игрового оборудования аппаратные комплексы, программное обеспечение которых имеет алгоритмы, позволяющие случайным образом определять результат игры, супруги организовали прием денежных ставок и выдачу материальных призов, с привлечением услуг операторов зала.

В феврале 2015 года их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами. За период незаконной деятельности фигуранты извлекли доход в особо крупном размере, превышающий 16 миллионов рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осуждённых незаконно извлеченного дохода в доход государства. Первореченский районный суд города Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в солидарном порядке с супругов 16 481 000 рублей.

Судебная коллегия краевого суда признала данное решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Судебное постановление считается вступившим в законную силу.

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