Молодой человек совершил побег из здания суда в Караганде
Молодой человек, узнав, что он арестован, совершил побег из здания суда. Несмотря на скованные наручниками руки и присутствие трех конвоиров, передают «Криминальные новости».
Молодой человек, узнав, что он арестован, совершил побег из здания суда. Несмотря на скованные наручниками руки и присутствие трех конвоиров, передают «Криминальные новости».
«Бырса Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 426 Уголовного Кодекса и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком один год два месяца с отбытием наказания в учреждениях
Уголовное дело о краже, в совершении которого подозревается Бырса, находится на стадии расследования.
В суде прозвучали подробности побега, случившегося 25 августа в 20 часов 45 минут. В тот день суд выдал санкцию на водворение Дмитрия Бырса в следственный изолятор на период следствия по делу о краже.
Ранее судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем не желал вновь отправляться в изолятор. В тот момент, когда сопровождавший его конвоир роты конвойной службы ДВД Карагандинской области стремительно пошел вперед, чтобы открыть ему дверь автозака на территории суда, Бырса в наручниках вырвался от двоих других конвоиров, державших его за руки, и стремительно побежал в сторону жилого дома. Затем перепрыгнул через забор на огороженную территорию, где упал в яму. С трудом выбрался из ямы и убежал.
Преследовавшие беглеца конвоиры тоже перепрыгнули через ограждение и упали в яму. Выбравшись, они побежали за ним, но потеряли его из вида. Применить табельное оружие не рискнули, поскольку в вечернее время во дворе многоэтажного дома было многолюдно.
Беглеца задержали на следующий день, 26 августа, недалеко от его дома в районе Михайловки, где он жил до ареста с супругой и двумя детьми. Он сам пошел на встречу наряду полиции, работавшей в рамках плана «Перехват».
Свой побег Дмитрий Бырса объяснил стремлением найти деньги, чтобы возместить ущерб обворованным людям до приговора суда, надеясь смягчить свою участь.
Ранее сообщалось, что только в этом году он дважды был подсудимым. Один раз — с двумя родными братьями, но тогда дело завершилось примирением с потерпевшими. Их отпустили в зале суда. Второй раз — он один сел на скамью подсудимых по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем», и опять его простили за примирением и погашением ущерба.