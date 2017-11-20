Молодой человек совершил побег из здания суда в Караганде

Источник: Newtimes.kz

«Бырса Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 426 Уголовного Кодекса и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком один год два месяца с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Айгуль Мурзабекова.

Уголовное дело о краже, в совершении которого подозревается Бырса, находится на стадии расследования.

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В суде прозвучали подробности побега, случившегося 25 августа в 20 часов 45 минут. В тот день суд выдал санкцию на водворение Дмитрия Бырса в следственный изолятор на период следствия по делу о краже.

Ранее судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем не желал вновь отправляться в изолятор. В тот момент, когда сопровождавший его конвоир роты конвойной службы ДВД Карагандинской области стремительно пошел вперед, чтобы открыть ему дверь автозака на территории суда, Бырса в наручниках вырвался от двоих других конвоиров, державших его за руки, и стремительно побежал в сторону жилого дома. Затем перепрыгнул через забор на огороженную территорию, где упал в яму. С трудом выбрался из ямы и убежал.

Преследовавшие беглеца конвоиры тоже перепрыгнули через ограждение и упали в яму. Выбравшись, они побежали за ним, но потеряли его из вида. Применить табельное оружие не рискнули, поскольку в вечернее время во дворе многоэтажного дома было многолюдно.

Беглеца задержали на следующий день, 26 августа, недалеко от его дома в районе Михайловки, где он жил до ареста с супругой и двумя детьми. Он сам пошел на встречу наряду полиции, работавшей в рамках плана «Перехват».

Свой побег Дмитрий Бырса объяснил стремлением найти деньги, чтобы возместить ущерб обворованным людям до приговора суда, надеясь смягчить свою участь.