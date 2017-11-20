Екатеринбурженку на Уралмаше сбили два автомобиля
Женщина скончалась в больнице.
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Женщина скончалась в больнице.
Вечером 19 ноября в Екатеринбурге под колеса иномарки попала 37-летняя женщина.
Пешехода, которая переходила дорогу на перекрестке Победы — Космонавтов на разрешающий сигнал светофора, сбил Volkswagen, двигавшийся на «красный». От удара ее отбросило на встречную полосу, где произошел наезд автомобиля Mitsubishi, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».
Женщина была госпитализирована в ГКБ № 23, где вскоре от полученных травм скончалась.