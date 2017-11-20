Екатеринбурженку на Уралмаше сбили два автомобиля

Пешехода, которая переходила дорогу на перекрестке Победы — Космонавтов на разрешающий сигнал светофора, сбил Volkswagen, двигавшийся на «красный». От удара ее отбросило на встречную полосу, где произошел наезд автомобиля Mitsubishi, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».