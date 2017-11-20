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07:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженку на Уралмаше сбили два автомобиля

Женщина скончалась в больнице.

Вечером 19 ноября в Екатеринбурге под колеса иномарки попала 37-летняя женщина.

Пешехода, которая переходила дорогу на перекрестке Победы — Космонавтов на разрешающий сигнал светофора, сбил Volkswagen, двигавшийся на «красный». От удара ее отбросило на встречную полосу, где произошел наезд автомобиля Mitsubishi, сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».

Женщина была госпитализирована в ГКБ № 23, где вскоре от полученных травм скончалась.

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