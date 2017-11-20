Два квартиранта из Кирова погибли при пожаре в Высокогорском районе РТ
(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Два жителя погибли при пожаре в населенном пункте Новые Бирюли в Высокогорском районе Татарстана, сообщила ИА «Татар-информ»
(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Два жителя погибли при пожаре в населенном пункте Новые Бирюли в Высокогорском районе Татарстана, сообщила ИА «Татар-информ»
Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Высокогорском районе пришло в 3.20. Прибывшие на место происшествия пожарные отдельного поста «Бирюли» выяснили, что 60-летний мужчина сдавал комнату в одноэтажном доме двум жителям Кировской области. Причем сам татарстанец проживал в доме незаконно, так как дом еще в 2015-году был признан ветхим и расселен. Пожарные локализовали возгорание через 25 минут после вызова, а еще через час полностью потушили огонь.
При разборе обрушившихся конструкций дома были обгоревшие тела 40-летней женщины и 24-летнего мужчины. Оба они из Кировской области.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.