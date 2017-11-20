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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода

Неустановленный мужчина погиб на месте, за рулем фуры «Мерседес» находился 30-летний житель Кемеровской области, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 19 ноября в 21 час на трассе «Новосибирск — Челябинск». Фура «Мерседес» ехала со стороны аэропорта «Толмачёво» в сторону Новосибирске и сбила пешехода, который находился на проезжей части. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40 лет.

«За рулем грузовика находился 30-летний житель Кемеровской области. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода», — отметили в МВД.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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