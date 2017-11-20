В Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода
Неустановленный мужчина погиб на месте, за рулем фуры «Мерседес» находился 30-летний житель Кемеровской области, рассказали в МВД.
Неустановленный мужчина погиб на месте, за рулем фуры «Мерседес» находился 30-летний житель Кемеровской области, рассказали в МВД.
В Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода, об этом сообщает
Авария произошла 19 ноября в 21 час на трассе «Новосибирск — Челябинск». Фура «Мерседес» ехала со стороны аэропорта «Толмачёво» в сторону Новосибирске и сбила пешехода, который находился на проезжей части. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40 лет.
«За рулем грузовика находился 30-летний житель Кемеровской области. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода», — отметили в МВД.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.