В Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 19 ноября в 21 час на трассе «Новосибирск — Челябинск». Фура «Мерседес» ехала со стороны аэропорта «Толмачёво» в сторону Новосибирске и сбила пешехода, который находился на проезжей части. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40 лет.