Инспектора ДПС осудят за взятку от пьяного водителя в Челябинске

Сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за получение взятки от водителя, которого поймал за рулем пьяным на центральной улице Челябинска, — нарушитель уговорил инспектора взять деньги, а затем пожаловался на него в полицейский главк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в мае 2017 года у дома 20 на проспекте Ленина. Инспектор ДПС остановил подозрительную Mazda 6. Водитель иномарки оказался пьян. Но нарушителю удалось договориться, чтобы сотрудник ГИБДД его отпустил. На месте пьяный водитель передал инспектору 5 тыс. рублей, и обещал отдать еще 25 тыс. рублей в ОКБ-3, где они решили встретиться.

«Однако на встречу мужчина пришел не один. Нарушитель обратился в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. При получении денег на территории областной больницы инспектор был задержан», — рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Александр Красноборов.

Сражу порядка вменяют часть 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Свою вину он не признает. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.