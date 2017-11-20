Авто вспыхнуло возле торгового центра в Миассе

За несколько минут огонь полностью уничтожил салон машины. Как сообщают очевидцы, сначала владелец самостоятельно пытался потушить ее, но у него это не получилось. Позже на место возгорания прибыли сотрудники МЧС. Через несколько минут огонь был ликвидирован. Никто не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.