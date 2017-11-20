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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

За сутки на омских дорогах пострадали шесть человек

Произошло 38 ДТП.

За сутки на омских дорогах пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В субботу, 18 ноября, в Омске было тепло и снежно, однако уже на следующий день, 19 ноября, снегопад сменился заморозками, в результате слякоть на магистралях превратилась в ледяную корку. Последствия гололёда смогли ощутить омские водители и пешеходы. За минувшие сутки на дорогах города и области произошло 38 ДТП, в которых пострадали шесть человек.

При этом более 700 автолюбителей поймали за нарушение правил, из них 23 водителя сели за руль в нетрезвом виде.

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