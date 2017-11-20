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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Утренняя авария на трассе в Прикамье: пострадавших достают из искореженных авто

В понедельник около 8 утра на дороге Нытва — Кудымкар столкнулись две легковушки.

Страшная авария случилась в понедельник, 20 ноября, примерно в 7.40 утра, на 46-ом километре автодороги «Нытва — Кудымкар». Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для оказания оперативной помощи пострадавшим выехали четверо спасателей, им пришлось извлекать людей из покороженных авто.

— Мы проезжали мимо около восьми утра, — позвонила в редакцию наша коллега. — На месте уже работали спасатели, стояла машина ГИБДД и пожарной. Столкнулись автомобиль «Рено», марку второй машины опознать невозможно.

От страшного удара одна из машин вылетела в кювет. Оперативно рассказать о количестве пострадавших, в полиции Пермского края нам не смогли. Очевидцы сообщают минимум об одном погибшем.

Отметим, что синоптики заранее предупреждали пермяков о неблагоприятной ситуации на трассах. Из-за постоянных перепадов температур в утренние часы на дорогах очень скользко.

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