Утренняя авария на трассе в Прикамье: пострадавших достают из искореженных авто

Страшная авария случилась в понедельник, 20 ноября, примерно в 7.40 утра, на 46-ом километре автодороги «Нытва — Кудымкар». Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для оказания оперативной помощи пострадавшим выехали четверо спасателей, им пришлось извлекать людей из покороженных авто.

— Мы проезжали мимо около восьми утра, — позвонила в редакцию наша коллега. — На месте уже работали спасатели, стояла машина ГИБДД и пожарной. Столкнулись автомобиль «Рено», марку второй машины опознать невозможно.

От страшного удара одна из машин вылетела в кювет. Оперативно рассказать о количестве пострадавших, в полиции Пермского края нам не смогли. Очевидцы сообщают минимум об одном погибшем.