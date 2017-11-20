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08:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на правом берегу водитель «Тойоты» столкнулся с 5-ю машинами

Мужчина хотел сманеврировать, но не справился с управлением.

В Красноярске водитель иномарки дрифтовал и столкнулся с 5-ю автомобилями. Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсети.

По рассказам свидетелей, авария произошла на улице Матросова, недалеко от химико-металлургического завода. Водитель «Toyota Mark II» хотел сманеврировать, но не справился с управлением, и боком въехал в пять припаркованных машин.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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