В Красноярске на правом берегу водитель «Тойоты» столкнулся с 5-ю машинами
Мужчина хотел сманеврировать, но не справился с управлением.
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Мужчина хотел сманеврировать, но не справился с управлением.
В Красноярске водитель иномарки дрифтовал и столкнулся с 5-ю автомобилями. Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсети.
По рассказам свидетелей, авария произошла на улице Матросова, недалеко от
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.