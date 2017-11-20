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08:16 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края не смог выдать наркотики за зелёный чай

Злоумышленника признали виновным в продаже марихуаны.

В Хабаровском крае вынесли обвинительный приговор местному жителю, который торговал наркотиками. Мужчина пытался оправдать себя тем, что продавал не марихуану, а зелёный чай. Однако правоохранители полностью доказали вину злоумышленника, и избежать наказания ему не удалось.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, жителя города Вяземский осудили за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник в феврале 2016 года незаконно сбыл марихуану, общий вес которой в высушенном виде составил 2,54 грамма. Мужчина продал её за тысячу рублей горожанину, который на самом деле не был наркозависимым: он осуществлял вместе с правоохранителями оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка». Так фигуранта удалось поймать с поличным.

Подсудимый, несмотря на полную доказанность его преступления, свою вину так и не признал. По словам злоумышленника, умысла на сбыт наркотика у него не было, а продал он и вовсе не марихуану, а зелёный чай. В итоге жителю Вяземского вынесли приговор в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать своё наказание хитрый фигурант будет в исправительной колонии строгого режима.

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