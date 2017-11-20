Житель Хабаровского края не смог выдать наркотики за зелёный чай
Злоумышленника признали виновным в продаже марихуаны.
Злоумышленника признали виновным в продаже марихуаны.
В Хабаровском крае вынесли обвинительный приговор местному жителю, который торговал наркотиками. Мужчина пытался оправдать себя тем, что продавал не марихуану, а зелёный чай. Однако правоохранители полностью доказали вину злоумышленника, и избежать наказания ему не удалось.
Как сообщает
Подсудимый, несмотря на полную доказанность его преступления, свою вину так и не признал. По словам злоумышленника, умысла на сбыт наркотика у него не было, а продал он и вовсе не марихуану, а зелёный чай. В итоге жителю Вяземского вынесли приговор в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать своё наказание хитрый фигурант будет в исправительной колонии строгого режима.