Житель Хабаровского края не смог выдать наркотики за зелёный чай

В Хабаровском крае вынесли обвинительный приговор местному жителю, который торговал наркотиками. Мужчина пытался оправдать себя тем, что продавал не марихуану, а зелёный чай. Однако правоохранители полностью доказали вину злоумышленника, и избежать наказания ему не удалось.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, жителя города Вяземский осудили за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник в феврале 2016 года незаконно сбыл марихуану, общий вес которой в высушенном виде составил 2,54 грамма. Мужчина продал её за тысячу рублей горожанину, который на самом деле не был наркозависимым: он осуществлял вместе с правоохранителями оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка». Так фигуранта удалось поймать с поличным.