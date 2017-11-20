Массовое ДТП «перекрыло» спуск по улице Шефнера во Владивостоке

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Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в районе дома № 18 по улице Шефнера во Владивостоке. В аварии серьезно пострадала женщина, которую зажало между двух автомобилей. До устранения последствий ДТП движение по улице Шефнера ограничено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомашины Honda Airwave, объезжая ДТП, на подъёме не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Vitz. После этого Honda покатилась вниз по дороге. Airwave врезался в автомашины SsangYong, Suzuki SX4, Subaru Forester, столкнувшиеся ранее.

В результате ДТП пострадала водитель SsangYong: женщина в момент ДТП стояла рядом со своим автомобилем, ее зажало между двумя транспортными средствами. С места автоаварии пострадавшую госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.