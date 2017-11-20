Массовое ДТП «перекрыло» спуск по улице Шефнера во Владивостоке
В аварии серьезно пострадала женщина, ее зажало между двумя машинами.
В аварии серьезно пострадала женщина, ее зажало между двумя машинами.
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Массовое ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в районе дома № 18 по улице Шефнера во Владивостоке. В аварии серьезно пострадала женщина, которую зажало между двух автомобилей. До устранения последствий ДТП движение по улице Шефнера ограничено, сообщили ИА PrimaMedia в
Сотрудники полиции установили, что водитель автомашины Honda Airwave, объезжая ДТП, на подъёме не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Vitz. После этого Honda покатилась вниз по дороге. Airwave врезался в автомашины SsangYong, Suzuki SX4, Subaru Forester, столкнувшиеся ранее.
В результате ДТП пострадала водитель SsangYong: женщина в момент ДТП стояла рядом со своим автомобилем, ее зажало между двумя транспортными средствами. С места автоаварии пострадавшую госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.
В отношении водителя Honda Airwave возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Проводится административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.