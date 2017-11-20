Сибирячка устроила ДТП на Красном проспекте из-за соринки в глазу
В аварии в центре Новосибирска пострадала женщина.
В аварии в центре Новосибирска пострадала женщина.
Opel Corsa протаранила Ладу Ларгус на Красном проспекте в Новосибирске. Авария случилась сегодня утром, 20 ноября, на перекрестке в улицей Колонды. Причиной столкновения стала соринка, которая попала
— «Опель» двигался по Красному пр. со стороны пл. Калинина, Лада выезжала с Колонды на Красный пр. Водитель «Опеля» пояснила, что в процессе движения ей
В итоге механические повреждения получили оба автомобиля. У «Опеля» сильно разбита передняя часть, а у Лады смят бок и выбито колесо. Также пострадала женщина из Лады. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз — перелом ребер.