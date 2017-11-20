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08:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибирячка устроила ДТП на Красном проспекте из-за соринки в глазу

В аварии в центре Новосибирска пострадала женщина.

Opel Corsa протаранила Ладу Ларгус на Красном проспекте в Новосибирске. Авария случилась сегодня утром, 20 ноября, на перекрестке в улицей Колонды. Причиной столкновения стала соринка, которая попала женщине-водителю в глаз.

— «Опель» двигался по Красному пр. со стороны пл. Калинина, Лада выезжала с Колонды на Красный пр. Водитель «Опеля» пояснила, что в процессе движения ей что-то попало в глаз, она начала его тереть и не заметила, как выехала на перекресток под красный сигнал светофора. В итоге на перекрестке «Опель» протаранил Ладу, — рассказывают в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

В итоге механические повреждения получили оба автомобиля. У «Опеля» сильно разбита передняя часть, а у Лады смят бок и выбито колесо. Также пострадала женщина из Лады. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз — перелом ребер.

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