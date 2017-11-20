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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Два человека погибли и шесть получили травмы в страшной аварии на трассе в Прикамье

Водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

Появились первые подробности страшной утренней аварии на трассе в Пермском крае. Напомним, на автодороге «Нытва — Кудымкар» столкнулись две легковушки, От удара одна машина вылетела в кювет.

Журналисты «КП», которые стали свидетелями аварии, сообщили, что на месте работают спасатели МЧС, которые извлекают пострадавших из искореженных машин. Также уже прибыли автомобили ГИБДД и пожарных.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП случилось в 6.45 утра. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Короллу».

В результате аварии от полученных травм две женщины скончались на месте происшествия, еще шесть человек получили различные травмы. С ними работают медики скорой. В краевой полиции уточнили, что информация пока предварительная.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для оказания оперативной помощи пострадавшим выехали четверо спасателей.

Отметим, что синоптики заранее предупреждали пермяков о неблагоприятной ситуации на трассах. Из-за постоянных перепадов температур в утренние часы на дорогах очень скользко.

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