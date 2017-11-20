Два человека погибли и шесть получили травмы в страшной аварии на трассе в Прикамье
Водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».
Водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».
Появились первые подробности страшной утренней аварии на трассе в Пермском крае. Напомним, на автодороге «Нытва — Кудымкар» столкнулись две легковушки, От удара одна машина вылетела в кювет.
Журналисты «КП», которые стали свидетелями аварии, сообщили, что на месте работают спасатели МЧС, которые извлекают пострадавших из искореженных машин. Также уже прибыли автомобили ГИБДД и пожарных.
Как сообщили «Комсомолке» в
В результате аварии от полученных травм две женщины скончались на месте происшествия, еще шесть человек получили различные травмы. С ними работают медики скорой. В краевой полиции уточнили, что информация пока предварительная.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для оказания оперативной помощи пострадавшим выехали четверо спасателей.
Отметим, что синоптики заранее предупреждали пермяков о неблагоприятной ситуации на трассах.