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08:23 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольский таксист похитил 50 тысяч рублей с карты забывчивого клиента

Пассажир, не подозревая, помог обналичить украденные деньги.

В Комсомольске-на-Амуре таксист похитил у клиента 50 тысяч рублей. Деньги водитель снял с карты, которая лежала в борсетке, оставленной в машине забывчивым пассажиром. Пострадавший хранил в ней и записку с пин-кодом, что помогло злоумышленнику, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Когда клиент обнаружил пропажу, он сразу обратился в дежурную часть. Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего таксиста, который уже успел потратить деньги на личные нужды — фигурант «опустошил» карту в ближайшем супермаркете.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемому назначили меру ограничения — подписку о невыезде.

Это не первый случай, когда жители Комсомольска-на-Амуре сталкиваются с противоправным поведением таксистов. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о похищении водителем 300 тысяч рублей у клиента. Работая в ночное время по заявкам, водитель одной из фирм нашёл в салоне машины портмоне, которое забыл его пассажир. В нём была карта и написанный на бумаге пароль от неё. Снимая в каждом банкомате небольшую сумму, таксист к утру собрал себе приличное состояние.

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