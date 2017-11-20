Комсомольский таксист похитил 50 тысяч рублей с карты забывчивого клиента
Пассажир, не подозревая, помог обналичить украденные деньги.
Пассажир, не подозревая, помог обналичить украденные деньги.
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Когда клиент обнаружил пропажу, он сразу обратился в дежурную часть. Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего таксиста, который уже успел потратить деньги на личные нужды — фигурант «опустошил» карту в ближайшем супермаркете.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемому назначили меру ограничения — подписку о невыезде.
Это не первый случай, когда жители