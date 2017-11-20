Комсомольский таксист похитил 50 тысяч рублей с карты забывчивого клиента

В Комсомольске-на-Амуре таксист похитил у клиента 50 тысяч рублей. Деньги водитель снял с карты, которая лежала в борсетке, оставленной в машине забывчивым пассажиром. Пострадавший хранил в ней и записку с пин-кодом, что помогло злоумышленнику, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Когда клиент обнаружил пропажу, он сразу обратился в дежурную часть. Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего таксиста, который уже успел потратить деньги на личные нужды — фигурант «опустошил» карту в ближайшем супермаркете.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемому назначили меру ограничения — подписку о невыезде.