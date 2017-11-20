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08:38 (мск), источник: Новости Перми

Тело погибшей 14-летней модели привезли в Пермь

Похороны Влады Д., которая умерла в конце октября в Шанхае, состоятся 20 ноября. Следователи до сих пор не назвали точную причину ее смерти.

14-летнюю модель из Перми Владу Д. 20 ноября похоронят в родном городе. Об этом в соцсетях сообщила мама девочки.

Напомним, Влада Д. умерла в Шанхае 27 октября. В Китае девочка работала моделью. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело.

Изначально сообщалось, что школьница могла умереть от менингита, но потом в западных СМИ появилась информация, что смерть могла наступить из-за формы сепсиса.

После того, как тело девочки было доставлено в Москву, канал Mash опубликовал информацию о том, что в организме модели был найден биологический яд, который мог попасть в тело через укус насекомого или через пищу.

Следователи опровергли информацию об обнаруженном яде, так как исследование еще не закончено.

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