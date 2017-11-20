Тело погибшей 14-летней модели привезли в Пермь

14-летнюю модель из Перми Владу Д. 20 ноября похоронят в родном городе. Об этом в соцсетях сообщила мама девочки.



Напомним, Влада Д. умерла в Шанхае 27 октября. В Китае девочка работала моделью. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело.



Изначально сообщалось, что школьница могла умереть от менингита, но потом в западных СМИ появилась информация, что смерть могла наступить из-за формы сепсиса.



После того, как тело девочки было доставлено в Москву, канал Mash опубликовал информацию о том, что в организме модели был найден биологический яд, который мог попасть в тело через укус насекомого или через пищу.



Следователи опровергли информацию об обнаруженном яде, так как исследование еще не закончено.