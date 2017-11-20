В Омске опять эвакуировали мэрию
Сегодня, 20 ноября, омскую горадминистрацию вновь эвакуировали.
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Сегодня, 20 ноября, омскую горадминистрацию вновь эвакуировали.
Как стало известно «СуперОмску», из здания вывели всех сотрудников. Эвакуация была произведена около 11:00. По неподтвержденной информации, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. В полиции сообщили, что проводят проверку.
Напомним, первые эвакуации мэрию постигли в день единого голосования и на следующий день —
Вторая волна эвакуаций прокатилась по Омску 7 ноября, но затронула только торговые центры.