В Омске опять эвакуировали мэрию

Как стало известно «СуперОмску», из здания вывели всех сотрудников. Эвакуация была произведена около 11:00. По неподтвержденной информации, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. В полиции сообщили, что проводят проверку.

Напомним, первые эвакуации мэрию постигли в день единого голосования и на следующий день — 10—11 сентября . Помимо обители городских властей тогда были эвакуированы по анонимному сообщению о взрывчатке и ряд омских кинотеатров и торговых центров. Тогда аналогичные эвакуации произошли во многих городах России.