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08:35 (мск), источник: СуперОмск

В Омске опять эвакуировали мэрию

Сегодня, 20 ноября, омскую горадминистрацию вновь эвакуировали.

Как стало известно «СуперОмску», из здания вывели всех сотрудников. Эвакуация была произведена около 11:00. По неподтвержденной информации, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. В полиции сообщили, что проводят проверку.

Напомним, первые эвакуации мэрию постигли в день единого голосования и на следующий день — 10—11 сентября. Помимо обители городских властей тогда были эвакуированы по анонимному сообщению о взрывчатке и ряд омских кинотеатров и торговых центров. Тогда аналогичные эвакуации произошли во многих городах России.

Вторая волна эвакуаций прокатилась по Омску 7 ноября, но затронула только торговые центры.

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