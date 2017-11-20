В Уфе водителю «Рено Дастер» стало плохо с сердцем — произошло ДТП
УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе утром в прошедшее воскресенье на улице Карла Маркса иномарка врезалась в припаркованный автомобиль. В
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УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе утром в прошедшее воскресенье на улице Карла Маркса иномарка врезалась в припаркованный автомобиль. В
В результате дорожного происшествия водитель «Рено Дастер» был доставлен в больницу. Он почувствовал боль в сердце, что, возможно, и стало причиной аварии.