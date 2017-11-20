В Уфе водителю «Рено Дастер» стало плохо с сердцем — произошло ДТП

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе утром в прошедшее воскресенье на улице Карла Маркса иномарка врезалась в припаркованный автомобиль. В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что 55-летний мужчина за рулем, следуя в сторону улицы Кирова, допустил столкновение с припаркованным Hyundai Solaris.