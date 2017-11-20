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08:57 (мск), источник: Om1.ru

Пьяные омичи избили врача и водителя скорой помощи

Дебоширов задержали. Пожилого врача с травмами госпитализировали.

В воскресенье, 19 ноября, около 21:40 часа на улице 3-я Ленинградская стало плохо женщине.
Прибывшие по вызову медики после осмотра решили ее госпитализировать. Когда женщину заносили в карету скорой помощи, к месту подъехал автомобиль. Из его салона выскочили два пьяных молодых парня и начали кидаться на врачей.

Лариса Цыгал, представитель Росгвардии:

— Молодые люди начали проявлять агрессию в адрес медиков, набросились на врача и на водителя, который успел выхватить травматический пистолет. Он сделал три выстрела в воздух. В этом время третий член бригады скорой помощи нажал тревожную кнопку.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Один из нападавших сразу присмирел, а второй бросился бежать. Скрыться беглецу не удалось, его тут же задержали. Дебоширов доставили в полицию.

Установлено, что молодые люди 20 и 25 лет проживают в поселке Ракитинка и являются родственниками женщины.

В результате их нападения сильно пострадал 59-летний врач, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа, ушиб глаза и ссадины. Мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 1. Его состояние медики оценили, как тяжелое. У водителя диагностировали травмы головы, перелом ребра, закрытую травму груди и политравму.

По данному факту проводится проверка.

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