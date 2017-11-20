Пропавшего семилетнего мальчика из Теленешть нашли мертвым в колодце

Следователи не исключают, что отец подростка пытался скрыть следы преступления. Сам он говорит, что вечером его не было дома.



— Где вы хранили оружие? — В сейфе, ключи висели рядом. Как он до них дотянулся, зачем взял ружье, ума не приложу.



О пропаже ребенка мать сообщила в полицию в субботу вечером.



«Искали по всему селу, и к утру решили откачать воду из колодцев недалеко от дома. В третьем колодце и нашли — на глубине 20-ти метров», — сказал глава отделения чрезвычайных ситуаций Теленешт Ион Веска.



«Все родственники искали. Думали, он просто заигрался с другими детьми. В колодцах тоже смотрели, но не увидели».



«Он никогда не уходил без разрешения, всегда спрашивал. Никогда не ушел бы с незнакомым человеком. Ему в среду исполняется семь лет. Мама хотела устроить праздник».



Мать погибшего ребенка в шоке, с ней работают психологи. Отец должен вернуться из-за границы.



Подростка и его отца задержали. Наказание за убийство по неосторожности — до 15 лет тюрьмы.