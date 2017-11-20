Пропавшего семилетнего мальчика из Теленешть нашли мертвым в колодце
Семилетнего мальчика из села Вережены Теленештского района, пропавшего в субботу вечером, нашли мертвым. Спасатели обнаружили тело в колодце.
Семилетнего мальчика из села Вережены Теленештского района, пропавшего в субботу вечером, нашли мертвым. Спасатели обнаружили тело в колодце.
В полиции полагают, что мальчика случайно застрелил 14-летний приятель, взявший отцовское охотничье ружье.
«По предварительным данным, несовершеннолетний по неосторожности выстрелил и попал в левое плечо. Оружие принадлежит его отцу, хранилось оно на законных основаниях. Как ребенок оказался в колодце, пока не выяснили», — сказала глава отдела ИП Теленешт Людмила Остаф.
Следователи не исключают, что отец подростка пытался скрыть следы преступления. Сам он говорит, что вечером его не было дома.
— Где вы хранили оружие? — В сейфе, ключи висели рядом. Как он до них дотянулся, зачем взял ружье, ума не приложу.
О пропаже ребенка мать сообщила в полицию в субботу вечером.
«Искали по всему селу, и к утру решили откачать воду из колодцев недалеко от дома. В третьем колодце и нашли — на глубине 20-ти метров», — сказал глава отделения чрезвычайных ситуаций Теленешт Ион Веска.
«Все родственники искали. Думали, он просто заигрался с другими детьми. В колодцах тоже смотрели, но не увидели».
«Он никогда не уходил без разрешения, всегда спрашивал. Никогда не ушел бы с незнакомым человеком. Ему в среду исполняется семь лет. Мама хотела устроить праздник».
Мать погибшего ребенка в шоке, с ней работают психологи. Отец должен вернуться
Подростка и его отца задержали. Наказание за убийство по неосторожности — до 15 лет тюрьмы.