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08:46 (мск), источник: Publika.md

Пропавшего семилетнего мальчика из Теленешть нашли мертвым в колодце

Семилетнего мальчика из села Вережены Теленештского района, пропавшего в субботу вечером, нашли мертвым. Спасатели обнаружили тело в колодце.

Источник: Publika.md

В полиции полагают, что мальчика случайно застрелил 14-летний приятель, взявший отцовское охотничье ружье.

«По предварительным данным, несовершеннолетний по неосторожности выстрелил и попал в левое плечо. Оружие принадлежит его отцу, хранилось оно на законных основаниях. Как ребенок оказался в колодце, пока не выяснили», — сказала глава отдела ИП Теленешт Людмила Остаф.

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Следователи не исключают, что отец подростка пытался скрыть следы преступления. Сам он говорит, что вечером его не было дома.

 — Где вы хранили оружие? — В сейфе, ключи висели рядом. Как он до них дотянулся, зачем взял ружье, ума не приложу.

О пропаже ребенка мать сообщила в полицию в субботу вечером.

«Искали по всему селу, и к утру решили откачать воду из колодцев недалеко от дома. В третьем колодце и нашли — на глубине 20-ти метров», — сказал глава отделения чрезвычайных ситуаций Теленешт Ион Веска.

«Все родственники искали. Думали, он просто заигрался с другими детьми. В колодцах тоже смотрели, но не увидели».

«Он никогда не уходил без разрешения, всегда спрашивал. Никогда не ушел бы с незнакомым человеком. Ему в среду исполняется семь лет. Мама хотела устроить праздник».

Мать погибшего ребенка в шоке, с ней работают психологи. Отец должен вернуться из-за границы.

Подростка и его отца задержали. Наказание за убийство по неосторожности — до 15 лет тюрьмы.

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