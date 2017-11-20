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08:44 (мск), источник: Tengrinews

Девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

Девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео ДТП прислал очевидец. По его словам, инцидент произошел сегодня в 07.30 на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Элеваторская.

«Я видел, что девушка шла по переходу, и все останавливались, но впереди ехавшая машина Daewoo Matiz, не понял почему, проскочила и задела ее. По сторонам смотрю — девушка лежит. Водитель, сбивший ее, выбежал сразу и начал ее уводить в сторону. Видно, что ей больно, ногу повредила, перелома нет, наверное ушиб», — рассказал алматинец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в Алматы сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось ниже Вазовского кольца, по улице Лавренева.

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