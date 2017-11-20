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08:50 (мск), источник: Newslab.ru

Две красноярки получили травмы в ДТП с автобусами

Одну девушку увезли в травмпункт.

В Советском районе Красноярска на улице Авиаторов произошло ДТП с двумя автобусами. Фотографии инцидента опубликовали в социальной сети очевидцы.

На кадрах видно, что столкнулись автобусы маршрутов № 6 и 81. В результате происшествия автобус 81-го маршрута оказался на газоне рядом с проезжей частью. От удара у него вылетело стекло задней двери салона.

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, в результате аварии пострадали пассажирки 81-го автобуса: травмы получили девушки 30 и 33 лет. Как рассказали очевидцы, одна девушка сильно ударилась головой, другая — поясницей. Одну из пострадавших увезли в травмпункт, помощь второй девушке медики оказали на месте.

В дорожной полиции рассказали, что автобусом маршрута № 6 управлял 43-летний водитель: «Он не предоставил преимущество автобусу маршрута № 81, за рулем которого был 45-летний мужчина». Оба водителя были трезвыми.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Добавим, эти маршруты не являются конкурирующими: автобус маршрута № 6 движется из Северного на правый берег, а маршрут 81-го пролегает исключительно по левобережью Красноярска. Они пересекаются на незначительной части маршрута — трех остановках на улице Авиаторов и Молокова.

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