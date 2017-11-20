СМИ сообщили о смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в США на 84 году жизни, сообщает
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в США на 84 году жизни, сообщает
В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся «Семья», убил в
В четверг издание сообщило о госпитализации серийного убийцы в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния. По данным источников TMZ, Мэнсон находился в очень тяжелом состоянии и вряд ли мог восстановиться.
В январе этого года сообщалось, что Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу, так как был серьезно болен.
В тюрьмах Калифорнии есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях.