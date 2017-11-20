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09:55 (мск), источник: Prokazan.ru

СМИ: под Казанью начальник поста пожарной охраны МЧС сломал нос подчиненному на работе

В Татарстане в минувшую субботу между начальником Отдельного поста Бирюлинского зверосовхоза ГКУ «Пожарная охрана РТ» и его подчиненным, командиром отделения, на работе произошла драка, в результате чего у последнего оказался сломан нос. Об этом сообщает «Казанский репортер».

По слова командира отделения Леонида Филиппова, все произошло следующим образом: начальник поста Сергей Шугаев, одетый в гражданскую одежду, зашел в кабинет и стал делать замечания в грубой форме, что его подчиненный не проводил развод. Поведение, по словам Филиппова, было неадекватным, все происходящее Шугаев снимал на телефон.

 — Он начал меня оскорблять. Я встал, вышел из кабинета и ещё раз спросил, зачем он пришел в свой выходной мотать людям нервы. После этого он нанес мне три удара кулаком в лицо. Я его оттолкнул, и он подбежал к полкам, где лежат боевки, стал вытаскивать топор из чехла. Я подбежал сзади и схватил его за руки, чтобы он не смог вытащить топор. Потом я стал звать на помощь ребят. Они подбежали и разняли нас. После этого он пошел домой, со словами, что идет за ружьём. Я вызвал полицию, — рассказал.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, у него оказался сломан нос.

Начальник поста Сергей Шугаев отказался комментировать инцидент, в пресс-службе МЧС РТ также не прокомментировали инцидент.

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