СМИ: под Казанью начальник поста пожарной охраны МЧС сломал нос подчиненному на работе

По слова командира отделения Леонида Филиппова, все произошло следующим образом: начальник поста Сергей Шугаев, одетый в гражданскую одежду, зашел в кабинет и стал делать замечания в грубой форме, что его подчиненный не проводил развод. Поведение, по словам Филиппова, было неадекватным, все происходящее Шугаев снимал на телефон.

— Он начал меня оскорблять. Я встал, вышел из кабинета и ещё раз спросил, зачем он пришел в свой выходной мотать людям нервы. После этого он нанес мне три удара кулаком в лицо. Я его оттолкнул, и он подбежал к полкам, где лежат боевки, стал вытаскивать топор из чехла. Я подбежал сзади и схватил его за руки, чтобы он не смог вытащить топор. Потом я стал звать на помощь ребят. Они подбежали и разняли нас. После этого он пошел домой, со словами, что идет за ружьём. Я вызвал полицию, — рассказал.