В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Около 15 человек получили ранения, после того как в южном пригороде Бангкока обрушилась карусель в виде осьминога. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Около 15 человек получили ранения, после того как в южном пригороде Бангкока обрушилась карусель в виде осьминога. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Инцидент произошел 19 ноября в 21:00 по местному времени (01:00 мск). Сразу после запуска карусели от нее оторвались две тележки с пассажирами, а сама конструкция резко остановилась и накренилась.
Вместимость карусели составляет 40 человек. Все пострадавшие были госпитализированы. Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона.