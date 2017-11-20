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10:22 (мск), источник: РБК

В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек

Около 15 человек получили ранения, после того как в южном пригороде Бангкока обрушилась карусель в виде осьминога. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел 19 ноября в 21:00 по местному времени (01:00 мск). Сразу после запуска карусели от нее оторвались две тележки с пассажирами, а сама конструкция резко остановилась и накренилась.

Вместимость карусели составляет 40 человек. Все пострадавшие были госпитализированы. Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности гидравлической системы карусели.
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