16 приморцев лишились денег, доверившись сотруднице банка
Хорольским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну), ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).