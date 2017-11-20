16 приморцев лишились денег, доверившись сотруднице банка

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступления совершались, начиная с 2013 года. Так, работая консультантом банка (офис которого расположен в Хорольском районе), фигурантка разработала схему хищения денег клиентов банка. Она выбирала граждан пенсионного возраста, не умеющих самостоятельно пользоваться терминалами и банкоматами. Получая чеки с паролями, служащая подключала потерпевшим услугу доступа к онлайн системе банка и переводила с их счетов деньги.