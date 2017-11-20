Суд вынес приговор управляющему спорткомплекса во Владивостоке, в котором погиб 5-летний ребенок
В феврале 2011 года во время тренировки по плаванию в местном спортивном комплексе погиб 5-летний ребенок.
В феврале 2011 года во время тренировки по плаванию в местном спортивном комплексе погиб 5-летний ребенок.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина,
Зная о существующих в бассейне спорткомплекса нарушениях
Кроме этого, он допустил к работе с детьми инструктора, не имевшего профессионального образования и требуемого опыта работы в сфере физической культуры.
Советским районным судом г. Владивостока
Првым фигурантом по данному делу стал инструктор, проводивший в день трагедии занятие с детьми и не имевший для данной деятельности необходимой квалификации.
В отношении него ранее постановлен приговор, согласно которому он осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) к реальному лишению свободы.