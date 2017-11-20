В Пермском крае ребенок спас родителей на пожаре

В ночь на воскресенье, 19 ноября, загорелся частный двухэтажный деревянный жилой дом в поселке Яйва Александровского района. В доме проживали двое взрослых и их ребенок. Ночью вся семья спала на втором этаже. Мальчик проснулся от запаха дыма и разбудил отца, после чего все жильцы вышли на улицу. Вскоре огонь охватил весь дом.

Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Почти час понадобился 25 пожарным, чтобы справиться с огнем, тушение было осложнено тем, что ближайший источник воды находится в 1,5 км.