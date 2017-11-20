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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае ребенок спас родителей на пожаре

Мальчик почувствовал запах дыма и разбудил отца.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, загорелся частный двухэтажный деревянный жилой дом в поселке Яйва Александровского района. В доме проживали двое взрослых и их ребенок. Ночью вся семья спала на втором этаже. Мальчик проснулся от запаха дыма и разбудил отца, после чего все жильцы вышли на улицу. Вскоре огонь охватил весь дом.

Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Почти час понадобился 25 пожарным, чтобы справиться с огнем, тушение было осложнено тем, что ближайший источник воды находится в 1,5 км.

Дом был новый, 2015 года постройки, отапливался из частной котельной, рядом располагались другие постройки — баня, курятник, сарай, котельная, соединенные с домом дощатым навесом. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Пермскому краю.

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