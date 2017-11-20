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09:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске «заминировали» уже более десяти объектов

Среди эвакуированных объектов торговые центры, государственные учреждения и школы.

Третья волна эвакуация в Омске продолжает набирать обороты. Как сообщили порталу Om1.ru омские спасатели, звонки продолжают поступать.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Точную цифру мы не можем назвать, потому что число постоянно меняется. На данный момент насчитывается более десятка объектов, по которым поступили звонки о минировании.

Так, эвакуированы мэрия Омска, торговый комплекс «Герцен Плаза», здание БТИ на улице Краснофлотской, несколько школ, Арбитражный суд, ОмГТУ.

В полиции пояснили, проверки «заминированных» объектов продолжаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

 — По всем поступающим сообщениям проводятся проверки, на объекты выезжают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, это уже третья волна «минирований» в Омске. Первая произошла 10—11 сентября, вторая — 7 ноября. Тогда было эвакуировано более 13 тысяч омичей из почти 50 объектов.

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В Омске продолжается третья волна эвакуации - ФОТО
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