В Омске «заминировали» уже более десяти объектов

Третья волна эвакуация в Омске продолжает набирать обороты. Как сообщили порталу Om1.ru омские спасатели, звонки продолжают поступать.

ГУ МЧС по Омской области:

— Точную цифру мы не можем назвать, потому что число постоянно меняется. На данный момент насчитывается более десятка объектов, по которым поступили звонки о минировании.

Так, эвакуированы мэрия Омска, торговый комплекс «Герцен Плаза», здание БТИ на улице Краснофлотской, несколько школ, Арбитражный суд, ОмГТУ.

В полиции пояснили, проверки «заминированных» объектов продолжаются.

<div id="vk_post_-62832959_1134114"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62832959_1134114", -62832959, 1134114, '9tSGPKTdzjPSqc0MHk6Yjs67_2D6')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— По всем поступающим сообщениям проводятся проверки, на объекты выезжают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация людей.

<div id="vk_post_-62832959_1134036"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62832959_1134036", -62832959, 1134036, 'baYHIPNb34FskGRWu0dbi5pvCJzy')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.