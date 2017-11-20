В Омске «заминировали» уже более десяти объектов
Среди эвакуированных объектов торговые центры, государственные учреждения и школы.
Среди эвакуированных объектов торговые центры, государственные учреждения и школы.
Третья волна эвакуация в Омске продолжает набирать обороты. Как сообщили порталу Om1.ru омские спасатели, звонки продолжают поступать.
ГУ МЧС по Омской области:
— Точную цифру мы не можем назвать, потому что число постоянно меняется. На данный момент насчитывается более десятка объектов, по которым поступили звонки о минировании.
Так, эвакуированы мэрия Омска, торговый комплекс «Герцен Плаза», здание БТИ на улице Краснофлотской, несколько школ, Арбитражный суд, ОмГТУ.
В полиции пояснили, проверки «заминированных» объектов продолжаются.
Алексей Командыков, руководитель
— По всем поступающим сообщениям проводятся проверки, на объекты выезжают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация людей.
Напомним, это уже третья волна «минирований» в Омске. Первая произошла