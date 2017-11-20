В Волгоградской области сотрудница колледжа торговала дипломами
Жительница рабочего поселка Новоаннинский стала фигуранткой уголовного дела по факту продажи дипломов колледжа.
Жительница рабочего поселка Новоаннинский стала фигуранткой уголовного дела по факту продажи дипломов колледжа.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проведенной районной прокуратурой проверки было установлено, что
Материалы проверки были направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения Новоаннинский МрСО СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по факту подделки и сбыта документов о среднем профессиональном образовании.