В Волгоградской области сотрудница колледжа торговала дипломами

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в ходе проведенной районной прокуратурой проверки было установлено, что экс-сотрудница Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа занималась оформлением и выдачей дипломов учебного заведения. От имени ранее обратившихся бывших студентов колледжа с просьбой выдать дубликаты утерянных дипломов женщина изготавливала заявления и проекты приказов о выдаче дубликатов, получала в бухгалтерии учебного заведения пустые бланки дипломов и вписывала в них данные других лиц. За свои услуги злоумышленница получала от 10 до 60 тысяч рублей.