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09:58 (мск), источник: Volga News

Пожар в жилом доме на ул. Галактионовской в Самаре ликвидирован

В понедельник, 20 ноября, в 8:15 пожар на ул. Галктионовской в Самаре полностью ликвидирован, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС Росии по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 20 ноября в 4:34. На месте происшествия горел жилой дом и надворные постройки на площади 250 кв. м.
В тушении участвовали 80 человек, использовалось 17 единиц техники.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано семь человек, в том числе девятилетний ребенок. Пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 7:03. Открытое горение было потушено в 7:40. А полностью пожар был ликвидирован в 8:15. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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