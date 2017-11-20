Пожар в жилом доме на ул. Галактионовской в Самаре ликвидирован

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 20 ноября в 4:34. На месте происшествия горел жилой дом и надворные постройки на площади 250 кв. м.

В тушении участвовали 80 человек, использовалось 17 единиц техники.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано семь человек, в том числе девятилетний ребенок. Пострадавших нет.