В Омске дебошир сломал нос врачу скорой помощи

По данным СК, инцидент произошел вечером 19 ноября у дома по улице 3-я Ленинградская в Омске: находившийся в состоянии алкогольного опьянения 20-летний мужчина ударил 59-летнего врача скорой помощи, сломав ему кости носа.
«По предварительным данным, врач оказывал медицинскую помощь матери дебошира, который стал конфликтовать с врачом и нанес ему удар в лицо. В это время водитель скорой помощи произвел три выстрела из травматического пистолета “Гроза”, ранив друга молодого человека, который также в состоянии алкогольного опьянения принимал участие в конфликте», — сообщили в управлении.
Вызванные медработниками сотрудники Росгвардии задержали ранее судимых мужчин. Полицейский дознаватель возбудил уголовное дело по статье «причинение легкого вреда здоровью».
Следователи инициировали передачу дела о нападении на врача для дальнейшего расследования в органы управления СК РФ по Омской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.