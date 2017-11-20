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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На дороге в Омске произошла серьезная авария

Она случилась в Советском округе.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Советском округе в районе кинотеатра «Кристалл».

По данным областного УМВД, 35-летний водитель на автомобиле «Заз-Шанс», ехавший по проспекту Мира, во время поворота столкнулся с движущейся навстречу машиной такси.

— В результате ДТП водитель «Заз» доставлен в медицинское учреждение, пассажир автомобиля «Рено», женщина 1991 года рождения, осмотрена скорой медицинской помощью на месте ДТП, отпущена, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, оба водителя во время происшествия были трезвыми. Очевидцы сообщают, что одного из них сильно зажало в салоне, его пришлось освобождать приехавшим спасателям.

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