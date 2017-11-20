Под Воронежем ночью 10 спасателей тушили строящийся дом

Ночью в понедельник, 20 ноября, в МЧС поступил экстренный вызов из Новой Усмани. В 3:21 там сообщили о полыхающем доме на улице Конструкторов.

На место приехали сразу три пожарных отделения. На месте работали 10 спасателей. Им удалось справиться с пламенем в 3:55.

«В результате пожара огонь повредил строящийся дом», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

К счастью, никто из людей не пострадал. Теперь специалисты выясняют причины возгорания.