МВД: за выходные в Беларуси совершено четыре убийства
Все убийства раскрыты, они совершены на бытовой почве, во время распития спиртных напитков.
Все убийства раскрыты, они совершены на бытовой почве, во время распития спиртных напитков.
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства четырех убийств, которые были совершены в стране на минувших выходных, сообщили в МВД.
Кроме «пьяных» четырех убийств на этих выходных, в Бобруйске со смертельной раной обнаружено тело женщины, которая была убита 15 ноября.
«В минувшее воскресенье во второй половине дня в Клецке в комнате общежития мужчина, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил женщину, 1973 года рождения, подозреваемый задержан», — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.
Похожее убийство было совершено в агрогородке Корытное Осиповичского района, где также ножом во время пьяной ссоры была убита неработающая женщина 1986 года рождения, задержан ее сожитель, сказали в МВД.
Еще в одном городке застолье закончилось убийством. «В Звонце Рогачевского района местный пенсионер, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил местного жителя», — сказали в министерстве.
В Щучинком районе пенсионер во время распития спиртного также взялся за нож и убил своего зятя, сказали в МВД.
Тело убитой ножом жительницы Бобруйска несколько суток пролежало в квартире, предполагается, что ее 15 ноября убил сожитель, который задержан, сообщили в органах внутренних дел.