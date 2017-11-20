МВД: за выходные в Беларуси совершено четыре убийства

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства четырех убийств, которые были совершены в стране на минувших выходных, сообщили в МВД.

Кроме «пьяных» четырех убийств на этих выходных, в Бобруйске со смертельной раной обнаружено тело женщины, которая была убита 15 ноября.

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«В минувшее воскресенье во второй половине дня в Клецке в комнате общежития мужчина, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил женщину, 1973 года рождения, подозреваемый задержан», — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

Похожее убийство было совершено в агрогородке Корытное Осиповичского района, где также ножом во время пьяной ссоры была убита неработающая женщина 1986 года рождения, задержан ее сожитель, сказали в МВД.

Еще в одном городке застолье закончилось убийством. «В Звонце Рогачевского района местный пенсионер, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил местного жителя», — сказали в министерстве.

В Щучинком районе пенсионер во время распития спиртного также взялся за нож и убил своего зятя, сказали в МВД.