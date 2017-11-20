Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Россия потеряет в период Нового года все нефтедоллары
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Военный эксперт: в армии США "процветают содом и гоморра"
В ДНР об оружии, уничтожающем с высокой скоростью
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
13Густой смог окутал Дели
10:01 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: за выходные в Беларуси совершено четыре убийства

Все убийства раскрыты, они совершены на бытовой почве, во время распития спиртных напитков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства четырех убийств, которые были совершены в стране на минувших выходных, сообщили в МВД.

Кроме «пьяных» четырех убийств на этих выходных, в Бобруйске со смертельной раной обнаружено тело женщины, которая была убита 15 ноября.

Читайте также
Жертва черных риелторов из Могилева: могила для меня уже была выкопана

«В минувшее воскресенье во второй половине дня в Клецке в комнате общежития мужчина, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил женщину, 1973 года рождения, подозреваемый задержан», — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

Похожее убийство было совершено в агрогородке Корытное Осиповичского района, где также ножом во время пьяной ссоры была убита неработающая женщина 1986 года рождения, задержан ее сожитель, сказали в МВД.

Еще в одном городке застолье закончилось убийством. «В Звонце Рогачевского района местный пенсионер, в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, ножом убил местного жителя», — сказали в министерстве.

В Щучинком районе пенсионер во время распития спиртного также взялся за нож и убил своего зятя, сказали в МВД.

Тело убитой ножом жительницы Бобруйска несколько суток пролежало в квартире, предполагается, что ее 15 ноября убил сожитель, который задержан, сообщили в органах внутренних дел.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Домрачева разыграла закрытый дебют в олимпийской партии
Какой сегодня праздник: 20 ноября
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес заявил о нарушении договоренности о фискальной нагрузке
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь