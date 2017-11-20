В Минске мужчина упал в шахту лифта с уровня пятого этажа

Инцидент произошел 19 ноября в строящемся здании на территории Минского городского клинического онкодиспансера. «В 16.56 спасателям поступило сообщение, что в лифтовую шахту здания на пр. Независимости упал человек. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что столяр упал с уровня пятого этажа», — рассказали в МЧС.