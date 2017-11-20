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09:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске мужчина упал в шахту лифта с уровня пятого этажа

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина упал в шахту лифта с уровня пятого этажа, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 19 ноября в строящемся здании на территории Минского городского клинического онкодиспансера. «В 16.56 спасателям поступило сообщение, что в лифтовую шахту здания на пр. Независимости упал человек. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что столяр упал с уровня пятого этажа», — рассказали в МЧС.

Работники МЧС с помощью альпинистского снаряжения вытащили мужчину. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован.

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