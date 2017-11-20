Москвич пришел в больницу с ножевым ранением спустя неделю после нападения неизвестного
Столичная полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в Кунцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Столичная полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в Кунцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«Утром 19 ноября в службу “02” из больницы поступила информация о том, что в медучреждение обратился гражданин 1979 г. рождения, у которого диагностировали проникающее
В ходе ссоры незнакомец ударил мужчину ножом и скрылся. Почему раненый обратился за медпомощью лишь через неделю после случившегося, в столичном главке не сообщили.
В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется розыск подозреваемого.