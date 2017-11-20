Москвич пришел в больницу с ножевым ранением спустя неделю после нападения неизвестного

Источник: AP 2017

«Утром 19 ноября в службу “02” из больницы поступила информация о том, что в медучреждение обратился гражданин 1979 г. рождения, у которого диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Мужчину госпитализировали», — сказали в ведомстве.

Потерпевший пояснил полиции, что поздним вечером 11 ноября в лесопарковой полосе на ул. Ярцевская между ним и неизвестным произошел конфликт.

В ходе ссоры незнакомец ударил мужчину ножом и скрылся. Почему раненый обратился за медпомощью лишь через неделю после случившегося, в столичном главке не сообщили.