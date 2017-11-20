Скользкие дороги собирают новые жертвы в Приморье
Госавтоинспекция Приморья проводит проверки по фактам автоаварий со смертельным исходом, об этом «Deita. ru» сообщили в
Госавтоинспекция Приморья проводит проверки по фактам автоаварий со смертельным исходом, об этом «Deita. ru» сообщили в
По информации специалистов, за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 407 ДТП: 5 — с пострадавшими, 402 — с материальным ущербом. В результате автоаварий 2 человека погибли, 8 — получили травмы различной степени тяжести.
Так, 17 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о
На момент ДТП стаж вождения погибшего составил 13 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.
По факту
Ранее «Deita.ru» сообщало о массовом ДТП во Владивостоке.
Виктор Бруевич.