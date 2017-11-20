Скользкие дороги собирают новые жертвы в Приморье

По информации специалистов, за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 407 ДТП: 5 — с пострадавшими, 402 — с материальным ущербом. В результате автоаварий 2 человека погибли, 8 — получили травмы различной степени тяжести.

Так, 17 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 705 км автодороги Хабаровск-Владивосток. Прибывшие на место автоаварии сотрудники Госавтоинспекции установили: 36-летний водитель автомобиля Ссанг Йонг Корандо Спортс двигался в направлении Владивостока. При прохождении скользкого участка трассы мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание. В результате автоаварии водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшего.